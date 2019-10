Omicidio Sacchi:faro su tabulati pusher

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Un lavoro minuzioso sui tabulati telefonici, andando anche a ritroso nelle ultime settimane, potrebbe fornire risposte agli inquirenti che indagano sull'omicidio di Luca Sacchi, ucciso a Roma con un colpo di pistola alla nuca. Obiettivo di chi indaga è chiarire, in modo cronologico, tra chi siano intercorse le comunicazioni nella "trattativa" per l'acquisto della droga la sera del 23 ottobre.

Gli inquirenti lavoreranno anche sullo "storico" del traffico telefonico, per verificare se in passato c'erano già stati contatti tra il gruppo di pusher guidato da Valerio Del Grosso e le vittime dell'aggressione. Per quanto riguarda l'attività istruttoria, al momento non è stata ancora convocata dai pm Anastasia, la ragazza di Sacchi.