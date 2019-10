Auto: a Roma le Olimpiadi dei motori

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - L'Italia e Roma accoglieranno la prima edizione delle Olimpiadi dei motori. L'inedito format ideato dalla Fia accenderà i propulsori tra la capitale e l'autodromo di Vallelunga dall'1 al 3 novembre. "E' per l'ACI motivo di particolare orgoglio - ha spiegato il presidente dell'Aci e vicepresidente FIA per lo sport, Angelo Sticchi Damiani - il fatto che la Fia abbia scelto Roma e l'autodromo di Vallelunga come sedi della prima edizione dei "FIA Motorsport Games", una sorta di Olimpiadi dello sport dell'auto. Una scelta che premia esperienza, visione e impegno dell'ACI nel creare le condizioni necessarie a vivere al massimo e al meglio il motor sport di oggi e nel concorrere a costruire quello di domani". "Un risultato di prestigio che fanno di Roma, il cui centro storico ospiterà la parata inaugurale del 31 ottobre, il cuore dello sport mondiale: una prima assoluta che conferma l'Italia luogo del grande sport".