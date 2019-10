(ANSA) - UDINE, 29 OTT - Reduce dal pesante 7-1 di domenica a Bergamo, con l'Atalanta, l'Udinese torna subito in campo domani in casa con la Roma con un solo obiettivo. Fare una grande prestazione per provare a farsi perdonare. Il tecnico croato Igor Tudor lo ha messo subito in chiaro nella consueta conferenza stampa della vigilia, tastando il polso della squadra. "Siamo tutti consapevoli della bruttezza del risultato di Bergamo - ha detto -. Bisogna parlare poco e assumerci le responsabilità, come abbiamo fatto. Dobbiamo provare a farci perdonare con una grande prestazione domani.

Sono sicuro che i ragazzi sono dispiaciuti, arrabbiati e domani daranno tutto per fare una bella prestazione in casa contro una squadra forte come la Roma". "Non ci sono spiegazioni valide sul secondo tempo - si è soffermato ancora sul ko di Bergamo -. Questi giocatori avevano fatto vedere cose importanti quest'anno e lo faranno ancora.

Prendo quel secondo tempo come un episodio bruttissimo, sono convinto che la squadra non è quella. Domani lo dimostreremo".

Tudor vuole ripartire dalle cose buone fatte nella prima mezz'ora della gara con l'Atalanta e in questo avvio di campionato. "C'è stato un percorso dal punto di vista del gioco che fino al rosso mi rendeva molto contento. E' questo che mi dà fiducia. Fino all'espulsione siamo andati bene, domani dobbiamo ripartire da quello e dalle cose positive fatte fino a questa partita".

Tornare in campo dopo appena tre giorni "è un fatto che non penalizza solo noi. E' lo stesso per la Roma. Da quel punto di vista saremo alla pari", ha risposto ancora il tecnico, lasciando aperte con un criptico "vedremo" le ipotesi di turn-over.

La Roma "gioca sempre in maniera molto simile dal punto di vista dello sviluppo del gioco. Sono un po' penalizzati dagli infortuni ma hanno una rosa con alternative valide - ha aggiunto analizzando l'avversario -. E' una squadra importante, ma per loro domani non sarà facile". Il giocatore giallorosso più pericoloso? "Dzeko, è un giocatore di grande qualità". Tudor si è infine soffermato su Lasagna che appena alla vigilia della trasferta di Bergamo aveva definito un "fuoriclasse" per "le sue caratteristiche di attacco dello spazio". Come sta? "Oggi nessuno sta bene ma domani devono stare tutti bene".

(ANSA).