Sacchi:teste,Anastasia colpita con mazza

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Anastasia è stata colpita con una violenta mazzata alla testa prima dell'omicidio del fidanzato.

E' quanto ribadisce, citando un testimone oculare, il gip nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due 21enni accusati dell'omicidio di Luca Sacchi.

Il gip ha affermato inoltre nell'ordinanza che "la custodia cautelare in carcere appare proporzionata all'entità dei gravissimi fatti". er il giudice, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, "deve osservarsi come sussista il concreto pericolo di commissione di ulteriori gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale da parte di entrambi gli indagati".