Roma canoe marathon, Wwf sul Tevere

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Sul Tevere c'era anche il panda a pagaiare per la Roma Canoe Marathon organizzata dalla Federazione Italiana Canoa Kayak. Per il WWF non poteva esserci occasione migliore per lanciare la sua campagna #LiberiAmoifiumi che entrerà nel vivo nei prossimi mesi anche grazie alla collaborazione appena avviata tra WWF e Federazione Italiana Canoa Kayak per coinvolgere i canoisti italiani in iniziative di citizen science e sensibilizzazione a difesa di fiumi, rive e coste. A bordo dei gommoni rafting, messi a disposizione dalla UISP, 24 volontari di WWF YOung e staff dell'Associazione insieme alla mascotte panda hanno pagaiato da Ponte Milvio a Castel Sant'Angelo nella gara amatoriale mentre il dg Gaetano Benedetto ha partecipato all'evento a bordo del Dragon Boat insieme alle istituzioni invitate. #LiberiAmoifiumi è la nuova campagna contro il degrado dei corsi d'acqua che vuole favorire la loro rivitalizzazione con interventi di riqualificazione e rinaturazione e restituire, ove possibile, ai fiumi la loro libertà.