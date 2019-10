Investito da auto a Roma, anziano muore

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Investito nel pomeriggio di ieri da un'auto su via Trionfale a Roma, un uomo di 82 anni è morto in serata in ospedale. Per i rilievi e la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente sono intervenute pattuglie del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale. Alla guida un uomo di 79 anni. La macchina è stata posta sotto sequestro e sono stati disposti accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico del conducente.