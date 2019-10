Giù da finestra palazzo, muore 17enne

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere precipitato nel cortile interno di un palazzo nel quartiere Aurelio a Roma. Sul posto la polizia. Dai primi accertamenti sembra sia precipitato probabilmente da una finestra sulla tromba delle scale tra il quarto e quinto piano.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella del suicidio ma non si esclude anche l'incidente. Il cellulare, le sigarette e l'accendino erano sul davanzale da dove il giovane è caduto giù. Secondo quanto si è appreso, la finestra è stata trovata integra e non sarebbero stati riscontrati cedimenti strutturali. La polizia in queste ore sta ascoltando familiari e amici del ragazzo per capire se avesse qualche problema ultimamente. Al vaglio anche i messaggi e le ultime telefonate.

Sulla vicenda indaga il commissariato Aurelio.