Caritas: volontari a Roma, boom di donne

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Per due terzi sono donne, la metà è laureata (48%) e il 15% sono di origine straniera. Oltre la metà (53%) ha un'età compresa tra i 36 e i 65 anni, mentre gli anziani sono il 16%. È il quadro che emerge tra le 1.618 persone che hanno frequentato i Corsi base di formazione al volontariato promossi dalla Caritas di Roma negli ultimi cinque anni e che l'organismo diocesano ha analizzato nel primo rapporto sul volontariato dal titolo "Occhi, cuore, mani". Lo studio è stato presentato oggi nel corso della "Giornata del volontario" che si è svolta presso la Cittadella della carità. "In un momento in cui sembriamo esistere solo in quanto le nostre vite vengono esibite e le nostre parole urlate sui mezzi di comunicazione, c'è ancora un mondo di donne e uomini silenziosi e generosi che operano il bene senza grida e senza rumore, che non si rassegnano all'individualismo e che non cercano in un 'like' conferma all'intensità del loro vivere" ha detto don Benoni Ambarus, direttore della Caritas.