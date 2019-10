Ucciso in rapina: ok a donazione organi

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "I genitori di Luca hanno espresso il loro consenso alla donazione degli organi, se confermata l'idoneità del giovane all'eventuale prelievo per trapianto terapeutico". Lo comunica, in una nota, l'ospedale San Giovanni di Roma in merito alla morte del 24enne ucciso da un colpo di pistola alla testa durante una rapina.