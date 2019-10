Spadafora:Sport&Salute valore Tokyo 2020

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Sport & Salute sarà il valore aggiunto del movimento olimpico italiano in vista di Tokyo 2020. Lo rimarca il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto a margine della presentazione del Giro d'Italia 2020: "Il Coni saprà affrontare benissimo l'anno olimpico, come ha sempre dimostrato di saper fare. Inoltre, quest'anno ci sarà il valore aggiunto di Sport & Salute, che si occupa anche di sport nel sociale. Fra una settimana chiuderemo il contratto di servizio fra il Coni e Sport & Salute, quindi si definirà quello che deve fare il Coni, con la grande autonomia e indipendenza che lo sport merita, e quello che deve fare lo Stato. Poi avremo ancora qualche mese di tempo per la riforma che ci è rimasta in eredità dal precedente Governo: intendo portarla avanti con dei decreti, per i quali mi confronterò con il mondo dello sport". "Se non ci saranno personalismi - aggiunge Spadafora - e se tutti lavoreranno per fare le cose bene e nell'interesse dello sport e del Paese non ci saranno riverberi negativi".