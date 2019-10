Raggi, convergenza su poteri sindaco

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Da tempo chiedo poteri speciali. Ora c'è questo ddl del M5s, io credo che questo provvedimento non deve essere politico perché io sono il sindaco di tutti i romani. Questo ddl verrà analizzato in Campidoglio per raggiungere una convergenza unanime e poi restituito al Parlamento. I soldini seguono quei provvedimenti". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi alla presentazione della nuova edizione del quotidiano Il Tempo Talk "Idee per Roma".