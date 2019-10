Pallavolo: Assitec Saluspro,nuova maglia

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - E' stata presentata, nella sede dell'Assitec 2000 srl, la divisa ufficiale dell'Assitec Saluspro Sant'Elia Fiumerapido, squadra di pallavolo che milita da due anni nel campionato femminile di Serie B/1. Un'eccellenza sportiva del basso Lazio che, da anni, grazie anche all'attenzione sui giovani, è riuscita a far parlare di sé, arrivando a militare in una delle massime categorie della pallavolo italiana, partendo dalle categorie dilettantistiche.

Gesta quelle, di dirigenti e atlete dell'Assitec Saluspro Sant'Elia Fiumerapido, che hanno attirato l'attenzione di un'azienda del mantovano, la Staff Spa-Agenzia per il lavoro, che ha deciso di sostenere questo progetto sportivo ben radicato sul territorio di appartenenza. "E' una grande soddisfazione - dice Gianfranco Treglia, presidente onorario dell'Assitec Saluspro - avere coinvolto in questo progetto non solo sportivo, ma sociale e di sviluppo per il territorio, anche realtà che agiscono fuori dai confini regionali come la Staff Spa".