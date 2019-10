Metro C: Raggi, ok Mit su prolungamento

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Io credo che la metro C debba arrivare fino a Saxa Rubra. Ieri ho incassato il parere positivo del Mit per cui ci siederemo a un tavolo e inizieremo a parlare dei fondi". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi alla presentazione della nuova edizione del quotidiano Il Tempo Talk "Idee per Roma".