Casa Papanice, una mostra a Taranto

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Una particolarissima costruzione architettonica di un quartiere di Roma sarà al centro di una grande mostra dal titolo 'L'Italia del boom fra mura d'artista e fotogrammi d'autore' che si aprirà a Taranto il 26 ottobre sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e del ministero per i Beni e le attività culturali.

Si tratta di 'Casa Papanice', un edificio civile della Capitale costruito dall'archistar Paolo Portoghesi in collaborazione con l'ingegner Vittorio Gigliotti, che prende il nome dall' imprenditore Pasquale Papanice, committente dell'opera.

Casa Papanice, che si trova in via Giuseppe Marchi, è considerata in tutto il mondo il simbolo del postmodernismo italiano, e ha rappresentato una fonte d'ispirazione per artisti e intellettuali, oltre a essere il set di numerosi film come 'Dramma della gelosia' (1970), di Ettore Scola, o 'Lo strano vizio della signora Wardh' (1971), di Sergio Martino.

Oggi il palazzo è sede dell'ambasciata giordana.