Neonato muore dopo parto

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Una indagine interna è stata attivata dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio per accertare le cause della morte di un neonato a poche ore dal parto presso l'ospedale di Civitavecchia. "L'Assessorato alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio ha richiesto alla direzione sanitaria della Asl Roma 4 un audit clinico in merito al decesso di un neonato avvenuto presso l'ospedale San Paolo di Civitavecchia. La relazione servirà a verificare clinicamente le modalità operative attuate", comunica in una nota l'Assessorato alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.

Secondo quanto reso noto dalla Asl i parto era andato bene ma dopo "nonostante l'assistenza intensiva" c'era stato "un deterioramento ingravescente e irreversibile delle condizioni cliniche del neonato fino al decesso, avvenuto due ore e venti dopo la nascita".