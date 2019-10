malore a scuola, muore a otto anni

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Una bambina di 8 anni è morta stamattina al Policlinico Gemelli dopo aver accusato ieri un malore a scuola a Monterotondo, in provincia di Roma. La bambina era stata soccorsa in gravissime condizioni nel primo pomeriggio dal 118. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte. Sono in corso indagini da parte della polizia locale di Monterotondo.