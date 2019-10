Inzaghi, con Celtic sfida non decisiva

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "La partita di domani non sarà decisiva ma sarà molto molto importante per la Lazio. Mancheranno tre gare, vedremo anche il confronto tra Cluj e Rennes ma sarà molto determinante per le sorti del girone". Così Simone Inzaghi alla vigilia della terza partita del girone di qualificazione di Europa League da giocare domani sera in casa del Celtic Glasgow.

"Loro in casa hanno sempre fatto benissimo - aggiunge il tecnico biancoceleste - è una squadra da affrontare al meglio. Hanno questo meraviglioso pubblico che li trascina, un po' di differenza sulle prestazioni in casa la fa. Ma abbiamo fatto tanto per arrivare in Europa League e quindi faremo di tutto per onorarla".