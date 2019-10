Padel, presentati XI Europei 'Roma 2019'

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Roma si appresta ad ospitare l'XI edizione dei Campionati Europei di Padel in programma dal 4 al 9 novembre al Bola Padel Club di Roma (VIII Municipio). La presentazione della rassegna, sostenuta anche dall'Istituto per il credito sportivo, è andata in scena stamani nella sala del Carroccio del Campidoglio, alla presenza tra gli altri di Angelo Diario, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale. Il presidente della Federazione internazionale padel, Luigi Carraro, ha ricordato che "il padel sta crescendo in Italia, in Europa e in tutto il mondo in maniera esponenziale, con numeri impressionanti. Verrà in vista anche una delegazione dei Comitati olimpici europei, contiamo di entrare nel programma dei prossimi Giochi olimpici europei di Cracovia 2023 e questa sarebbe l'anticamera affinché il padel in futuro possa ambire a diventare disciplina olimpica". In tutto 12 nazioni a confronto, 16 gli azzurri che parteciperanno alla rassegna continentale agli ordini dei ct Gustavo Spector e Marcela Ferrari.