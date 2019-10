A Roma prima edizione Premio don Santoro

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Si terrà sabato 26 ottobre in Laterano la prima edizione del Premio Don Andrea Santoro: un riconoscimento a chi si è speso per il dialogo interreligioso e la missione, come il prete della diocesi di Roma alla cui memoria è dedicato. I premiati saranno Luigi e Isabella Bencetti, a lungo impegnati in Perú; suor Anna Bacchion e suor MArzia Feurra, missionarie della Consolata a Djibuti; padre Sebastiano D'Ambra, missionario del Pime nelle Filippine; la Comunità Missionaria Intercongregazionale di Haiti. A consegnare il riconoscimento intitolato al sacerdote fidei donum assassinato a Trabzon in Turchia il 5 febbraio del 2006, mentre pregava con la Bibbia tra le mani, sarà il vescovo ausiliare Gianpiero Palmieri, incaricato per la cooperazione missionaria tra le Chiese nella diocesi di Roma.