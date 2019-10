Sciopero, sindacati: blocchiamo Roma

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Venerdì prossimo Roma si bloccherà completamente. L'annuncio arriva dai sindacati che hanno indetto il primo sciopero generale della città. "Non c'era mai stato, è il primo, sotto la giunta Marino è stato uno sciopero dei dipendenti comunali, ed è ovvio che non ci divertiamo a bloccare la città - dice il segretario della Uil Lazio Alberto Civica - ma stanno facendo morire le società partecipate". Per la prima volta parteciperanno anche le associazioni dei consumatori. "E' uno sciopero per Roma, siamo stufi di vivere nel degrado" aggiunge Natale Di Cola, della Cgil.