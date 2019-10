Salvini,oltre 10 mila firme contro Raggi

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Per chiedere le dimissioni della Giunta municipale di Roma guidata da Virginia Raggi (M5S) "solo sabato abbiamo raccolto più di 10mila firme di cittadini romani.

C'è una emergenza che non ha precedenti". Lo afferma Matteo Salvini della Lega, annunciando che da domani comincerà un giro per i quartieri e i mercati di Roma per raccogliere le firme, partendo da piazza Epiro.

"Ogni settimana - prosegue - girerò quartiere per quartiere fino a che Raggi non lascerà il posto a qualcuno più in gamba di lei".