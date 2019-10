Raggi,carte identità elettroniche veloci

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "I tempi per il rilascio della Carta di identità elettronica (Cie) stanno diminuendo progressivamente.

Il sistema di prenotazione fa capo al Ministero dell'Interno, ma grazie a una serie di interventi mirati stiamo contribuendo a rendere le procedure a Roma sempre più efficienti. Nel complesso sono già state erogate oltre 720mila Cie. Ogni mese sono sempre di più i documenti emessi. Si è passati da 16.298 del settembre 2018 alle 34.746 del maggio 2019". Lo annuncia su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Gli sportelli hanno registrato un consistente incremento della produttività: nel 2018 venivano emesse in media 6,5 carte per postazione, nel maggio 2019 si è arrivati a 9,8. Voglio ringraziare l'assessore al Personale Antonio De Santis. Negli ultimi mesi abbiamo rafforzato i servizi anagrafici con nuovo personale inviando agli sportelli 75 nuovi dipendenti. Il Contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) prevede la possibilità di attivare un'indennità per chi lavora agli sportelli", conclude.