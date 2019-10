Ama, 25/10 sciopero, non buttate rifiuti

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma "fa appello al senso civico e alla collaborazione di tutti i romani affinché nella giornata di venerdì 25 ottobre, data in cui è stato indetto uno sciopero si eviti il conferimento delle varie frazioni di rifiuto per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali". A divulgare l'appello è la stessa azienda in una nota. "La municipalizzata invita i cittadini a riprendere il conferimento dei rifiuti dalla giornata di sabato".