Voragine per perdita acqua, auto dentro

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Una voragine si è aperta nella notte in via di Monteverde a Roma a causa di una grossa perdita d'acqua. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale, un'auto parcheggiata è finita parzialmente all'interno. Sul posto pattuglie del Gruppo Monteverde della polizia locale che hanno messo in sicurezza l'area. Transennata, su disposizione dei vigili del fuoco, l'area da largo De Paoli a piazzale Dunant. La polizia locale ha contattato Acea per il problema idrico e rintracciato il proprietario della macchina che ha provveduto a spostarla. Acea in tarda mattinata ha reso noto che "l'intervento di riparazione era terminato in anticipo rispetto ai tempi e che il servizio idrico per i residenti è stato infatti già ripristinato".