In casa armi e munizioni, arrestato

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Un pensionato aveva in casa, nascoste nelle scatole delle scarpe, pistole e munizioni: l'uomo, di 64 anni, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Frascati con l'accusa di detenzione abusiva di armi clandestine e munizionamento. I carabinieri hanno fermato il pensionato per un controllo e lo hanno trovato in possesso di un bilancino di precisione, intriso verosimilmente di cocaina, e materiale per il confezionamento di droga. I militari hanno così deciso di approfondire gli accertamenti e di perquisire l'abitazione del 64enne. Nell'appartamento i militari non hanno trovato droga, ma nell'armadio della camera da letto, all'interno di alcune scatole di scarpe, hanno sequestrato le pistole.