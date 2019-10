Roma: 50 banchetti Pd 'Raggi ora basta'

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Sono circa 50 i banchetti del Pd allestiti oggi a Roma per dire "Raggi ora basta". Ad annunciarlo è il capogruppo dem Giulio Pelonzi che qualche giorno fa aveva presentato la mobilitazione. "Ieri 13 ore in Consiglio per contrastare la liquidazione della società Roma Metropolitane, oggi nelle piazze per dire 'Raggi basta' - commenta Pelonzi -. E lunedì in conferenza con i sindacati per lo sciopero generale del 25 ottobre".