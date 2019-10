Lunedì al via Giurisprudenza a Ostia

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Verrà inaugurato lunedì 21 ottobre alle 14.30 il corso di Giurisprudenza di Roma Tre nel polo di Ostia: un presidio per la legalità in un territorio 'fragile' come quello del litorale romano - fa notare l'ateneo - una vittoria tangibile contro le mafie ancor più importante dopo la pronuncia della Corte di Assise di Roma che ha condannato per associazione mafiosa gli esponenti del clan Spada.

Per l'occasione Don Ciotti terrà una lectio magistralis sul tema "Legalità, diritti e sicurezza".

L'appuntamento è per lunedì 21 ottobre 2019, ore 14:30 Polo di Roma Tre a Ostia in via Bernardino da Monticastro, 1.

Alla cerimonia sarà presente il rettore, prof. Luca Pietromarchi.