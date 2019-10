Lorenzi, contro Samp servirà grande Roma

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Non sarà facile, lo sappiamo e dovremo cercare di fare una prestazione veramente importante per riuscire a conquistare i tre punti". Così il capitano della Roma, Alessandro Florenzi, in vista della trasferta di Genova contro la Sampdoria. "Mi aspetto sicuramente una partita difficile - aggiunge l'esterno che proprio contro la Samp il 22 maggio 2011 ha esordito in giallorosso -. Hanno cambiato l'allenatore è questo porta sempre a una reazione da parte della squadra". "E poi Ranieri è perfetto per queste situazioni, con il suo atteggiamento ti porta a dare tutto in campo giocando ogni volta come se fosse una finale" conclude Florenzi intervistato da Roma Tv.