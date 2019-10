A Roma il Campionato bocce paralimpico

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Da domani a Roma il Campionato Nazionale Paralimpico Sitting/Standing, organizzato dalla Federazione Italiana Bocce. La kermesse è riservata agli atleti paralimpici con disabilità fisica. Trentacinque in gara nell'Individuale Sitting, quattro i giocatori nella competizione Individuale Standing, sedici le formazioni ai nastri di partenza nella Coppia Sitting. La manifestazione comincerà con le classificazioni funzionali. Quest'ultime rappresentano un elemento fondamentale per lo sport paralimpico, conferendo agli atleti la possibilità di confrontarsi contro avversari di pari livello con la stessa opportunità di gareggiare in una competizione più equa possibile. Domenica si svolgeranno le finali.