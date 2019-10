Valle del Sacco, via bonifica permanente

(ANSA) - COLLEFERRO (ROMA), 16 OTT - Al via la bonifica permanente della Valle del Sacco. Questa mattina il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il ministro dell' Ambiente Sergio Costa hanno visitato a Colleferro il cantiere di bonifica dell'area Arpa 2 della Valle del Sacco, in occasione dell'avvio dei lavori di messa in sicurezza permanente. Si tratta di un progetto di riqualificazione ambientale che interessa il comprensorio industriale di Colleferro. "Oggi si sta voltando pagina. Vista la dimensione dell'area e la valenza storica di questo sito, e vista la ferita nella cultura del Paese rappresentata dall'avere qui il terzo sito più inquinato d'Italia, oggi è una giornata storica perché si volta pagina e si entra nel merito di una fase in cui dovremmo lavorare per ricucire la ferita con i territori", ha detto Zingaretti. "Mi piace che per la Valle del Sacco la Regione, un privato e il Ministero siano uniti da un percorso assieme. Abbiamo messo al centro il benessere dei cittadini", ha sottolineato Costa.