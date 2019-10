Ancora problemi con le scale mobili, stop stazione metro Roma

Ancora problemi con le scale mobili a Roma. Stamattina presto, poco dopo l'inizio del servizio, ha chiuso la stazione della metro A Furio Camillo per problemi legati proprio agli impianti delle scale mobili. A quanto si apprende gli operai hanno subito iniziato a lavorare con l'obiettivo di riaprire il prima possibile. I treni al momento transitano senza fermarsi nella stazione Furio Camillo e Atac consiglia di utilizzare le vicine stazioni di Colli Albani e Ponte Lungo.

Se il disguido di Furio Camillo potrebbe risolversi anche a breve, in giornata, consentendo subito la riapertura della stazione, proprio sulla linea A alcuni problemi con le scale mobili (e conseguenti interventi della magistratura e revisioni) hanno creato stop molto duraturi. E', per esempio, ancora chiusa la centralissima stazione di Barberini, mentre la vicina fermata della metro A a Repubblica ha riaperto nel mese di giugno dopo 246 giorni di stop in seguito all'incidente in cui sono rimasti coinvolti una ventina di tifosi del Cska di Mosca su una scala. Poi c'è l'attività di manutenzione e prevenzione. A partire da dopodomani, 18 ottobre, la stazione Baldo degli Ubaldi resterà chiusa per circa tre mesi per consentire lo svolgimento dell'attività di revisione ventennale di scale mobili e ascensori, "attività obbligatoria in base alle vigenti norme sull'esercizio degli impianti di traslazione". Complessivamente saranno sottoposte a revisione 12 scale mobili e 7 ascensori.