Raggi a lavoratori aziende,non svendiamo

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Migliorare i servizi ai cittadini, non svendere le aziende pubbliche dei romani ai privati e tutelare i posti di lavoro dei dipendenti onesti. Ho scritto una lettera aperta a tutti i lavoratori delle aziende partecipate di Roma Capitale: tre obiettivi da raggiungere insieme nell'interesse della città e di noi cittadini". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il tema è caldo, con i sindacati che hanno proclamato uno sciopero generale il 25 ottobre in particolare per la vertenza di Ama (il nodo bilanci) e Roma Metropolitane (la liquidazione controllata).