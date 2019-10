Rifiuti: Raggi, ordinanza sarà rinnovata

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "In questo momento è in corso il rinnovo dell'ordinanza regionale che serve per poter conferire i rifiuti in tutti gli impianti della Regione. Roma Capitale ha visto drasticamente diminuire la capacità di trattamento dopo il rogo del Salario ed è stato necessario appoggiarci ad altri impianti". Cosi' la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine della presentazione della Carovana della prevenzione per la manifestazione della Susan Komen Italia. "Chiediamo supporto alle altre città del Lazio - ha proseguito - che, comunque, per anni hanno conferito a Malagrotta. Stiamo collaborando con la Regione Lazio per ridisegnare il perimetro della gestione dei rifiuti all'interno del nostro territorio".