Raggi,al via riqualificazione Pietralata

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Roma riparte della sue periferie. Dal 2020 partiranno i lavori per la riqualificazione del quartiere Pietralata, nel IV Municipio". Lo annuncia su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Dopo 14 anni abbiamo sbloccato una vicenda complessa approvando in Giunta il Print di Pietralata, il programma di recupero e rigenerazione urbana che porterà alla nascita di nuove strade e collegamenti, verde pubblico, una piazza, uffici per servizi ai cittadini, case, parcheggi, una pista ciclabile che si collegherà a Monte Sacro, un centro anziani, una biblioteca, un teatro, un asilo. Tutte opere che i cittadini di quella zona aspettavano da tempo. Il Print di Pietralata è uno dei progetti più importanti e complessi bloccato da più di 10 anni. Pensate era fermo dal 2006! Ora diventerà finalmente realtà, strappando al degrado diverse aree di questa periferia".