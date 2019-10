Cucchi: Ilaria, rispetto da Cc imputati

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Cosa devo chiedere oggi ai carabinieri imputati? Niente. Solo rispetto per Stefano e per tutti i loro colleghi onesti che ogni giorno svolgono un lavoro onesto e non devono essere accostati a persone del genere".

Lo ha detto Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il geometra romano arrestato dieci anni anni fa e morto dopo una settimana in ospedale, partecipando ad un Forum ANSA.