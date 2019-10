Zingaretti, c.sinistra trovi candidato

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Consiglio a tutto il campo del centrosinistra di evitare polemiche, di concentrarsi a costruire un programma, una compagine e cercare figure che sono competitive per vincere. Alla Regione Lazio ce l'abbiamo fatta, ricordo che al Comune di Roma da qualche tempo riesce un po' più difficile. Quindi bisogna metterci intelligenza, passione, contributi, anima e meno polemiche, che quelle non servono a niente".‎Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti. A chi gli chiedeva se fosse possibile una convergenza su Roma tra il Pd e il M5s, Zingaretti ha osservato che è una vicenda totalmente inventata. Il Pd è all'opposizione di questa amministrazione.

Nelle elezioni comunali peraltro segnalo che c'è il doppio turno e tendenzialmente in tutti i casi ci si andrà ovunque. E' normale, dentro una dura battaglia di opposizione, pensare anche all'alternativa per evitare che dopo la sindaca Raggi arrivi un'altra figura di sindaco magari che faccia continuare il declino di Roma.Il Pd è impegnato per costruire l'alternativa".