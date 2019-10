Ok a Museo D'Acquisto in Torre Palidoro

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri hanno firmato stamattina nella sede del Comando generale il Protocollo d'intesa per la valorizzazione della Torre medievale di Palidoro. All'evento anche il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. Il Protocollo nasce anche in previsione delle manifestazioni dell'autunno 2020 per il centenario della nascita di Salvo D'Acquisto. L'accordo prevede, al termine dei lavori di adeguamento della struttura da parte della Regione (che ne manterrà la proprietà), l'affidamento della Torre all'Arma perché ne curi l'apertura al pubblico. II Museo e l'Ufficio Storico dell'Arma realizzeranno all'interno della Torre uno spazio espositivo dedicato al vicebrigadiere D'Acquisto, che lì si immolò per salvare la vita di 22 abitanti innocenti di Palidoro.