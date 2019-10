Open: la grande passione dei volontari

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Una squadra di oltre 350 persone, arrivate da tutta Italia ma anche dall'estero, spinta da una grande passione e dal sorriso dei campioni. La macchina instancabile dei volontari è uno dei segreti del successo del 76/o Open d'Italia. "Non ci fermiamo mai - racconta all'Ansa il responsabile Alessandro Pia - giusto il tempo di fare rifornimento per poi ripartire verso la prossima edizione. Per preparare eventi del genere serve un anno di preparazione. Ma che bello vedere i campioni del golf apprezzare il lavoro dei volontari, fondamentale anche per le loro performance. Sono sempre gentilissimi, sanno il lavoro che facciamo, regalano palline e guanti ai bambini. E questo è davvero un aspetto da sottolineare". All'Olgiata Golf Club di Roma, dietro l'organizzazione impeccabile del quinto appuntamento 2019 delle Rolex Series European Tour, il segreto sta anche nel lavoro e nella passione dei volontari, gli angeli custodi del green.