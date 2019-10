Open Italia: scatta la volata finale

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - E' cominciata la volata finale per aggiudicarsi il 76/o Open d'Italia. All'Olgiata Golf Club di Roma la corsa al titolo è apertissima. Matthew Fitzpatrick, leader della rassegna con 200 (-13) colpi, scenderà in campo alle 12:50 per dare la caccia al sesto titolo in carriera sull'European Tour. Al suo fianco, nel quinto appuntamento 2019 delle Rolex Series, l'americano Kurt Kitayama, ieri secondo con 201 (-12). Prima toccherà invece agli azzurri più attesi. Alle 11:52 Francesco Laporta, 13/o (207, -6) e tra i protagonisti del terzo round, proverà a inseguire un risultato di prestigio. A dargli filo da torcere il Masters Champion 2016, Danny Willett.

Mentre alle 12:10 sarà il turno di Andrea Pavan. Il player capitolino, cresciuto all'Olgiata, davanti al proprio pubblico sarà chiamato all'impresa. Decimo (206, -7) a sei colpi da Fitzpatrick, per inseguire il sogno vittoria dovrà dare il via a una grande rimonta.