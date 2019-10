Malagò, Open un successo straordinario

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "L'Open d'Italia è una tappa molto importante in vista della Ryder Cup 2022, dopo eccellenti tornei al Nord era importante preparare il terreno per promuovere questo meraviglioso sport nella città di Roma verso la sfida Europa-Usa". Queste le dichiarazioni all'ANSA di Giovanni Malagò, presidente del Coni, oggi all'Olgiata Golf Club per assistere da vicino al quarto ed ultimo round del 76 Open d'Italia. "Sono contento di essere qui - ha sottolineato Malagò - per vedere da vicino questo grande successo. Un grazie agli oltre 350 volontari e a tutta la macchina organizzativa. Complimenti alla Federgolf, sono felicissimo per i risultati eccelsi di Andrea Pavan e Francesco Laporta, oltre che degli altri italiani, a prescindere da quello che è successo a Francesco Molinari che è un qualcosa di fin troppo umano".