Golf: Wiesberger 'Open Italia,che gioia'

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Vincere l'Open d'Italia e il secondo torneo in carriera delle Rolex Series European Tour, è una grande soddisfazione. Sono davvero felice, anche per aver avvicinato la Top 20 mondiale ed essere salito al vertice della Race to Dubai". E' il commento 'a caldo' di Bernd Wiesberger dopo la vittoria nella 76/a edizione dell'Open d'Italia di golf, che gli ha fruttato anche un assegno da 1.166.660 dollari.