Golf: Open Italia, Wiesberger leader

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Bernd Wiesberger è il nuovo leader in solitaria del 76/o Open d'Italia. L'austriaco all'Olgiata Golf Club di Roma ha messo la testa avanti e ora deve difendersi dagli attacchi di Matthew Fitzpatrick e Kurt Kitayama, che inseguono.

Niente da fare per Andrea Pavan: il sogno vittoria è sempre più lontano. Il 30enne capitolino non molla, ma adesso è anche dietro a Francesco Laporta, protagonista di un'altra grande prova.