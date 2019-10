Open Italia: Pavan rimonta

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il carattere di Andrea Pavan esce nel momento più complicato del 76/o Open d'Italia. All'Olgiata Golf Club di Roma il player azzurro reagisce, e con tre birdie (di cui due consecutivi alle buche 12 e 13) si riporta sotto. Ora il gran finale del terzo giro con il golfista capitolino che dovrà sfruttare al massimo l'ultimo par 5 a disposizione. Niente da fare per Justin Rose. Prova davvero complicata per il campione olimpico di Rio de Janeiro 2016. Mentre in testa alla classifica è bagarre con Robert MacIntyre e Kurt Kitayama sugli scudi. Non mollano Matt Wallace, Matthew Fitzpatrick e Bernd Wiesberger.