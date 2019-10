Bernardeschi: Strada ok per gran torneo

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "E' una serata spettacolare, davvero emozionante: voglio ringraziare i nostri tifosi venuti in tanti e che ci hanno fatto sentito tutto questo calore. La strada è quella giusta per andare a giocare un grande Europeo". Federico Bernardeschi parla così, ai microfoni della Rai, dopo la vittoria dell'Italia sulla Grecia che vale il pass per il torneo continentale. L'azzurro è stato autore del secondo gol. "Un gol importante come gli altri - le sue parole - ma era importante vincere e qualificarci. Abbiamo avuto pazienza e siamo stati bravi a muovere la palla veloce nel secondo tempo. Di sicuro arriveremo pronti".