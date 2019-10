Ubi:filiale digitale davanti Bankitalia

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Ubi punta su Roma con una nuova rete di filiali digitali, capaci di fornire consulenza sia di tipo tradizionale con la presenza fisica sia attraverso una video room che permette il contatto con specialisti delle altre sedi.

Punto di forza sarà la nuova grande filiale di Via Nazionale, proprio di fronte alla sede centrale della Banca d'Italia e dotata anche di salottini, connessioni wi-fi e casse self service secondo le tendenze in corso del settore bancario che vede lo spostamento sempre maggiore sui pagamenti e operazioni digitali. "Nel Lazio abbiamo una quota di mercato del 5% - spiega il responsabile Macro territoriale Lazio, Toscana e Umbria di Ubi Cristiano Fumagalli - che vogliamo aumentare puntando non tanto su singoli settori ma sulle aziende più dinamiche. Anche a Roma ci sono imprese che hanno saputo uscire dalla crisi nei comparti più colpiti come l'immobiliare. Questi mesi, per via della congiuntura internazionale, non sono facili ma contiamo di aumentare la nostra quota in maniera consistente".