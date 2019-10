Open Italia: Fitzpatrick vola in testa

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Matthew Fitzpatrick è il nuovo leader del 76/o Open d'Italia. All'Olgiata Golf Club di Roma il britannico nel secondo round del torneo s'è preso la scena e la vetta. A metà gara il 25enne di Sheffield con 132 (-10) ha un colpo di vantaggio sul danese Joachim Hansen, secondo con 133 (-9). Mentre Justin Rose, ex numero uno mondiale, è terzo (135, -7) al fianco di altri quattro giocatori. Ottima prova per l'azzurro Andrea Pavan, beniamino del pubblico, ottavo con 136 (-6). Stesso score per il finlandese Tapio Pulkkanen, che era in testa dopo la prima manche. Mentre Guido Migliozzi con 138 (-4) è 21/o. Niente da fare per Francesco Molinari, grande delusione della kermesse, eliminato (147, +5). Stessa sorte del piemontese per altri tre big come Paul Casey, Shane Lowry e Ian Poulter.