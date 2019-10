Oltre 45.000 biglietti per Italia-Grecia

(ANSA) - FIRENZE, 10 OTT - Sono già oltre 45.000 i biglietti venduti per Italia-Grecia in programma sabato alle 20,45 (diretta su Rai Uno) all'Olimpico di Roma dove la Nazionale tornerà a giocare a quattro anni di distanza dall'ultima volta.

Roberto Mancini ha diretto un altro allenamento a Coverciano prima della partenza per la Capitale. I dubbi di formazione al momento restano quelli emersi in questi giorni e riguardano tutti i reparti: in difesa è ballottaggio fra Acerbi (favorito) e Romagnoli, a centrocampo Bernardeschi avvicendare Barella, in attacco Immobile si conferma ad ora in vantaggio su Belotti nel tridente con Chiesa e Insigne. Al gruppo azzurro, come annunciato ieri, si è aggregato Gianluca Valli nel ruolo di ambasciatore del programma volontari di Euro 2020 e intanto per i prossimi quattro giorni ricomporrà con Mancini la storica coppia che in passato fece sognare la Sampdoria di Mantovani.