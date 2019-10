Schianto in auto, muore 23enne

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Incidente mortale nella notte vicino Roma. Un'auto guidata da un ragazzo di 23 anni, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il new jersey tra Passo Corese e Fiano Romano. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto carabinieri della stazione di Montelibretti e della compagnia di Monterotondo.