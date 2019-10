Raggi: "Quadarella è orgoglio di Roma"

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Incontro in Campidoglio tra la sindaca Virginia Raggi e la nuotatrice Simona Quadarella. A darne notizia la stessa Raggi sui suoi social: "Ho incontrato Simona Quadarella, la nuotatrice romana medaglia d'oro nei 1500 stile libero e secondo posto negli 800 stile libero nei mondiali di nuoto 2019. Simona rappresenta un orgoglio per Roma e per l'Italia. Nata e cresciuta nelle piscine del suo quartiere, Ottavia, è un'eccellenza romana e un bell'esempio per tanti giovani. Con il suo trionfo ha portato Roma sul tetto del Mondo.

Grazie".