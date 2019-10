Operazione antidroga, 8 misure cautelari

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Operazione antidroga dei carabinieri a Roma. I militari del Nucleo operativo della compagnia Centro, al termine di un'attività d'indagine durata circa 4 mesi, coordinata dal Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti della Procura, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip di Roma, nei confronti di 8 italiani, per i reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Le indagini sono scattate in seguito all'arresto ad ottobre dello scorso anno nel quartiere di Casal Bruciato del gestore di una sala giochi che in parallelo all'attività legale, aveva messo in piedi un' attività di spaccio al dettaglio di cocaina, smerciando delle sigarette "modificate", ossia realizzate artigianalmente e dice dentro erano nascoste singole dosi di cocaina.